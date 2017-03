Marsberg – Das „Haus am Bomberg“ feierte am 22.02 in der Eingangshalle des Seniorenzentrums eine ausgelassene Karnevalsfeier. Die Begrüßung der zahlreich erschienen verkleideten Bewohner als auch deren Freunde oder Verwandte erfolgte mit einer entsprechend närrischen Rede durch die Einrichtungsleitung Frau Claudia Artz persönlich. Bei Kaffee und Kuchen kamen die Gäste durch die Akkordeonspielerin Frau Kirsten Bartsch in Stimmung.

Die Mitarbeiter des „Haus am Bomberg“ bereiteten liebevoll verschiedene Sketche, Reden und Tänze vor, welche für strahlende Gesichter beim Publikum sorgten. Unterstützt wurden sie durch Aufführungen der „Montagsbienen“, den „Blauen Funken“ Marsberg und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Die verschiedenen Beiträge sorgten bei allen Beteiligten für Freude und gute Laune. So ernteten die „Montagsbienen“ mit ihrer tänzerischen Zeitreise durch die verschiedenen vorangegangenen Epochen viel Beifall. Die „Blauen Funken“ sorgten mit ihrem Gardetanz ebenfalls für donnernden Applaus!

Über den ganzen Nachmittag wurden die Gäste von der Stimmung mitgerissen – es wurde gemeinsam gelacht, gesungen und geschunkelt! Die Einrichtungsleitung möchte sich nochmals bei allen Mitarbeitern, Bewohnern, den jeweiligen Unterstützern und Gästen für den ereignisreichen Nachmittag bedanken.