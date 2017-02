Olpe – Musicals in Concert, die internationale Musical-Gala mit Musicalstars und Liveband, gastiert am Donnerstag, dem 2.3.2017 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Olpe.

Musicals in Concert präsentiert die Hits der schönsten und beliebtesten Musicals weltweit. Unter dem Motto „That’s Entertainment” erlebt das Publikum eine rasante Show mit Hits aus Starlight Express, König der Löwen, Jersey Boys, Fame, Tanz der Vampire, Saturday Night Fever, Motown, West Side Story, Das Phantom der Oper und vielen anderen internationalen Musicalproduktionen.

Das Publikum kann sich von den Nonnen aus Sister Act begeistern lassen und die großen Rock- Klassiker aus „We Will Rock You” genießen.

Großes Entertainment und unsterbliche Musicalsongs werden von internationalen Musicalstars dargeboten. Die Show ist völlig live und wird von der Rainbow Band, bestehend aus deutschen Spitzenmusikern, begleitet. Jeder Musiker bereichert die Show durch solistische Parts. Die künstlerische Gesamtleitung liegt bei Peter Wölke. Spektakuläre Lichteffekte entführen die Konzertbesucher in die Welt des Showbusiness, weitab von allem Alltäglichen. Die Show wurde schon in vielen europäischen Städten gezeigt und begeisterte immer wieder das Publikum.

Karten gibt es im Rathaus Olpe -Foyer-, im Reisebüro Harnischmacher und im Touristikbüro Olpe-Aktiv. Tel. Ticketservice 02761 830. Online-Bestellungen im Ticketshop unter www.olpe.de.