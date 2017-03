Siegen/Weidenau – Am Montagabend (13.03.2017) kurz vor 19:00 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Weidenauer Straße / Breite Straße ein folgenschwerer Unfall. Ein 19-jähriger Golf-Fahrer war auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. Nach ersten Ermittlungen missachtete er das Rotlicht und krachte im Kreuzungsbereich gegen einen entgegenkommenden Toyota. Die 63-jährige Fahrerin des Toyota war bei grün angefahren und wollte nach links in die Breite Straße abbiegen. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Toyota dann gegen einen dahinter fahrenden BMW. Auch der Golf des 19-Jährigen geriet ins Schleudern, krachte zunächst gegen einen Stromkasten und anschließend in ein Ausstellungsfahrzeug eines Autohauses. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von deutlich über 40000 Euro. Der 19-Jährige und die Toyota-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten beide in ein Krankenhaus.