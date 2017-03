Soest – Am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr meldete ein Zeuge brennende Mülltonnen an einem Haus am Hiddingser Weg. Durch die Hitzeeinwirkung und die Rußentwicklung wurde die Außenhaut des Wohnhauses beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum die Mülltonnen in Brand gerieten wird zurzeit noch untersucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben auf den Verlauf des Feuers geben können. Telefon: 02921-91000.