Hagen – Zu einem Spielenachmittag lädt die Stadtteilbücherei Haspe, Kölner Straße 1, Groß und Klein am Dienstag, 23. Mai, um 16 Uhr ein. Die Kinder können alleine oder auch gemeinsam mit Geschwistern, Eltern oder Großeltern neuere oder noch recht unbekannte Spiele wie „Leo muss zum Friseur“ und „Cacao“ testen. Natürlich können sich die Spielewütigen auch über Spielklassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“ und „Das verrückte Labyrinth“ freuen. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin zeigt den Kindern die Spiele, erklärt die Anleitungen und spielt mit, wenn Not am Mann ist. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02331/207-4297 oder unter www.hagen-medien.de.