Märkischer Kreis – Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung Märkischer Kreis in Halver findet am Dienstag, 14. Februar 2017, im Bürgerzentrum “Am Park”, Von-Vincke-Straße 22 (im hinteren Raum) statt. Dort steht Marion Platenius, wie jeden zweiten Dienstag im Monat, in der Zeit von 9:30 bis 11:30 Uhr für alle Fragen zur Verfügung. Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bieten auch Hausbesuche an. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung sind sie telefonisch zu erreichen unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.maerkischer-kreis.de.