Warstein – Eine 47-jährige Frau aus Warstein fuhr am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr mit ihrem PKW auf dem Brunnenweg in Richtung Sankt Barbara Straße. Als sie dann die Lippstädter Straße überquerte übersah sie einen 48-jährigen Motorradfahrer aus Krefeld. Obwohl dieser noch eine Notbremsung einleitete, und sehr langsam unterwegs war gelang es ihm nicht einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 4000 Euro beziffert.