Winterberg – Wer kann Altersrente beanspruchen? In der Informationsveranstaltung der Volkshochschule für den Hochsauerlandkreis in Winterberg und der Deutschen Rentenversicherung Westfalen am Dienstag, den 21. März 2017, wird aufgezeigt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Anspruch auf eine Altersrente entsteht. Aktuelle Altersgrenzen (Stichwort: Rente mit 63 oder 67) und Rentenabschläge werden zentrales Thema des Vortrages sein. Dabei erhalten Sie wertvolle Hinweise zur Vermeidung von Abschlägen. Der Vortrag soll auch Antworten auf die Frage geben: „Wie, wo und wann kann die Rente beantragt werden?“ Der Vortrag richtet sich an alle, die auf die Phase des späteren Rentenbezuges gut vorbereitet sein wollen. Veranstaltungsort: Volkshochschule Winterberg, Gymnasium, Ursulinenstraße 24, 59955 Winterberg Veranstaltungsbeginn ist um 18:15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.