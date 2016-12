Iserlohn – Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn teilt mit, dass die Wochenmärkte in Iserlohn und Letmathe am Samstag, 24. Dezember, entsprechend den Regelungen in der Iserlohner Marktsatzung jeweils bereits um 12 Uhr enden, und nicht wie gewohnt um 14 Uhr (Iserlohn) bzw. 13 Uhr (Letmathe).

An Silvester endet der Iserlohner Wochenmarkt in Abstimmung mit den Marktbeschickern bereits um 13 Uhr und damit eine Stunde früher. In Letmathe findet am 31. Dezember kein Wochenmarkt statt.