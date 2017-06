Hagen – Am Dienstag, 6. Juni, sind noch Pfingstferien in NRW und daher sind Kinder ab vier Jahren, aber auch jüngere Grundschulkinder ganz herzlich zum Bilderbuchkino um 16 Uhr in die Stadtteilbücherei Haspe (im Torhaus) eingeladen. An diesem Nachmittag wird ein Bilderbuchkino von der bekannten Autorin Ursel Scheffler mit dem Titel „Wer hat Zeit für den kleinen Bären?“ gezeigt: „Tut mir leid, hab keine Zeit!” Diese Antwort hört der kleine Bär immer wieder, wenn er fragt, ob jemand mit ihm spielen will – bis der kleine Bär am Fluss einen anderen kleinen Bären trifft, der auch gerne spielt und Geschichten erzählt. So werden sie Freunde, die Zeit füreinander haben und für sonst nichts auf der Welt.

Beim Bilderbuchkino schauen die Kinder auf Dias, während der Vorleser die Geschichte dazu erzählt. Dadurch entsteht fast schon eine Kinoatmosphäre und die Kinder können gebannt der Geschichte lauschen. Die Veranstaltung dauert ca. 30 Minuten, ist kostenlos und kann ohne Anmeldung wahrgenommen werden. Weitere Informationen unter Telefon 02331/2074297.