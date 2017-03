Brilon (ots) – Erneut wurde ein Schulgebäude in Brilon mit Graffiti besprüht. An einer Schule in der Straße “Am Derker Tor” beschmierten die Täter mehrere Wände. In der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.45 Uhr, sprühten die Täter zwei Wände und eine Mauer mit verschiedenen Sprüchen und Farben an. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.