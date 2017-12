(w&p) – El Gouna begrüßt das neue Jahr unter dem Motto „Masquerade“. Im „The Venue“, dem neuen Party-Hotspot in der Stadt am Roten Meer, wird ein eleganter Maskenball gefeiert. Ein hochkarätiges Line-up von internationalen DJs sorgt mit heißen Beats für ausgelassene Stimmung. Wer lieber entspannt Silvester verbringen möchte, sucht sich ein Plätzchen in einem der Restaurants oder einer Bar an der Marina und genießt einen Cocktail zum Sonnenuntergang.

Foto: Orascom Hotel Management AG

El Gouna lässt sich besonders gut vom Wasser aus entdecken. Die Fahrt führt von der Marina aus über die zahlreichen Wasserstraßen an Ferienresorts, Villen und Stränden vorbei. Wassersport-Fans finden hier ein wahres Eldorado – an den kilometerlangen Sandstränden herrschen beste Bedingungen für Wassersport wie Kite-Surfen, Wasserski, Tauchen oder Segeln. Ein ganz besonderes Erlebnis für die Zeit zwischen den Jahren ist ein Ausflug in die Wüste. Wenn es dunkel wird, werden unzählige Sterne und die Milchstraße am Nachthimmel sichtbar – vielleicht sogar der Weihnachtsstern.

Rund viereinhalb Stunden Flug trennen Sonnenanbeter vom Jahreswechsel bei warmen Temperaturen. Das öffentliche Verkehrsnetz mit Bussen, Taxis und Tuk Tuks macht den Wechsel zwischen den Veranstaltungsorten innerhalb El Gounas einfach.

Aktuell stehen 17 Hotels internationaler Marken mit circa 2.700 Gästezimmern zur Verfügung. Mehr als 100 Restaurants und Bars, zahlreiche Geschäfte und Boutiquen, Sport- und Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Kino, Go-Kart-Bahn, Reitstall, Wake-Board-Anlage und Golfplätze bieten abwechslungsreiche Unterhaltung während eines Urlaubs in El Gouna.

