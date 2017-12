Camping ist und bleibt eines der schönsten und interessantesten Sommer-Highlights für die ganze Familie. Auch kann man mit einem kurzen Camping Trip an den See das Wochenende genießen. Mit guter Laune, schönem Wetter und der passenden Campingausrüstung wird jeder Trip ein Erfolg. Heute zeigen wir dir, was bei deinem nächsten Campingausflug auf keinen Fall fehlen darf.

Die passende Campingausrüstung

Der Camping Traumurlaub ist natürlich ein Trip mit Wohnwagen oder Campingbus. Leider ist das nicht für jeden möglich. Für alle anderen sollte ein solides Zelt die Grundlage bilden. Ich bin kein Fan davon, am Zelt zu sparen. Wer in ein solides Campingzelt investiert, hat mehrer Jahre etwas davon. Am komfortabelsten sind vor allem sehr hohe Zelte mit einzelnen Kabinen. In diesem Stil gibt es auch Zelte für 2 bis 3 Personen. Der Vorteil ist, dass man so logistisch Schlafplatz vom Rest trennen kann. Es ist sinnvoll Verpflegung, Getränke und Gepäck vom Schlafplatz zu trennen. Das funktioniert mit einem hohen Zelt mit Kabinenaufteilung am besten.

Der zweite Punkt ist der Campingschrank. Zugegeben lohnt sich ein Campingschrank für einen kurzen Trip zum Festival weniger. Für regelmäßige Camper hingegen ist ein Campingschrank nicht wegzudenken. Früher waren diese Campingschränke sehr sperrig, schwer und nur für Wohnwagenvorzelte geeignet. Heute sind sie mobil, flexibel und faltbar. So können sie auch kürzere Camping Trips bereichern. Sie sind schnell zusammengebaut und leicht zu transportieren. Faltbare und halbhohe Campingschränke sind die perfekte Lösung für das unordentliche Zelt. Weitere Infos zum Campingschrank finden Sie auf campingstimmung.de.

Auch sollte man nicht am Campingbett schlafen. Eine grobe Luftmatratze ist für Kinder noch ganz witzig, für Erwachsene hingegen grenzt der Schlaf darauf an Folter. Am wichtigsten ist, dass das Campingbett ins Zelt passt. Hier muss man genau auf die Maße Acht geben. Wichtig sind die Maße der inneren Kabine – nicht die des Zeltes. Wenn man das berücksichtigt, findet man viele bequeme Modelle. Gerade bei Feldbetten und Sonnenliegen hat man große Auswahl. Die eignen sich perfekt als Campingbett.

Resümee

Diese Campingartikel sind bei der Ausrüstung besonders wichtig. Wer bei diesen eine gute Wahl trifft, ist bestens für jeden Campingtrip gewappnet. Selbstverständlich gibt es auch noch weitere Artikel, bei welchen man nicht sparen sollte (z.B. Campingküche). Mit einem bequemen Bett und einem ordentlichen und robusten Zelt schläft sich’s gut beim Campen. Dann fehlt nur noch schönes Wetter und man kommt in Camping Stimmung.

