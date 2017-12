Die „Eiskönigin“ verzaubert Willingen – Weltpremiere in der Eissporthalle!

Vom 11. bis zum 13. Januar 2018 präsentiert die Gemeinde Willingen etwas ganz Besonderes: Der Film „Die Eiskönigin“ wird in der Eissporthalle gezeigt während man Schlittschuh läuft.

Foto: Eissporthalle Willingen

Willingen, Dezember 2017 – Das gab es noch nie: Während man Schlittschuh fährt, kann man sich einen Kinofilm anschauen! Die Gemeinde Willingen überrascht immer wieder mit neuen Ideen. Vom 11. bis zum 13. Januar 2018 wird jeden Tag ab 16.30 Uhr der Disney-Familienfilm „Die Eiskönigin“ gezeigt. Vorab, während und im Anschluss an den Film kann die ganze Familie zu den bekannten Songs des Films in der abgedunkelten Eishalle erste Schwünge wagen oder Pirouetten drehen. Gezeigt wird der Film übrigens mit Untertiteln, damit alle Gäste die Songs kräftig mitsingen können.

Wer sich nicht aufs Eis wagt, für den gibt es eine große Tribüne mit Sitzkissen und einen Stand mit kleinen Snacks und warmen Getränken. Kinder bekommen einen Cupcake geschenkt im Bistro Treffpunkt.

Der Tourist-Manager der Gemeinde Willingen, Miro Gronau, ist voller Ideen und hat nach dem Erfolg im Oktober mit dem WasserKino im Lagunen-Erlebnisbad nun auch das Kino-Erlebnis aufs Eis gebracht. Dabei spielt das Wetter keine Rolle. Ob es stürmt, regnet oder schneit, in der Eissporthalle ist es trocken, aber naturgemäß auch kühl. Sich warm anzuziehen kann also nicht schaden. Warm wird einem aber schnell, wenn man sich nach der Musik auf dem Eis bewegt. Wer noch unsicher ist, kann sich mit Mäxchen, dem Lern-Pinguin anfreunden. Er hilft, sicher auf beiden Beinen zu bleiben! Schlittschuhe können übrigens in jeder Größe in der Eissporthalle ausgeliehen werden, solange der Vorrat reicht.

Die 30 m x 60 m große Eisfläche mit Eis in Profiqualität ist wirklich ein toller Ort, um sich den Disney-Film anzuschauen. Inspiriert durch das bekannte und beliebte Märchen “Die Schneekönigin” von Hans Christian Andersen, ist der Disneyfilm einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten und eine tolle winterliche Geschichte, die perfekt nach Willingen passt. Das wird ein Kino-Vergnügen für die ganze Familie!

In Kooperation mit den Studio Kinos Willingen und der Sparkasse Waldeck-Frankenberg erwartet große und kleine Gäste in Willingen eine Weltpremiere und verspricht ein ganz besonders zauberhafter Winterabend zu werden.

Der Eintritt für das Eis-Kino beträgt 2,- € pro Person zusätzlich zum regulären Eintrittspreis.

Mehr Informationen: Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland),

Tel. +49 (0)5632-9694353, willingen@willingen.de, www.willingen.de

