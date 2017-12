(w&p) – Im März jagt auf der größten Hochalm Europas ein hochkarätiges Event das Nächste: Die Veranstaltung „Dolovino on Snow“ ist das kulinarische Highlight des Winters. Etwa 60 Südtiroler Weine sorgen am 11. März 2018 auf der Seiser Alm für Gaumenfreuden. Guten Sound hören Musikbegeisterte vom 18. bis 25. März 2018 auf dem Festival „Swing on Snow“.

Dolovino on Snow: Weingenuss und Hüttenambiente am 11. März 2018

Weinliebhaber aufgepasst: Unter dem Motto „Südtirols Spitzenweine in den Dolomiten“ laden das Konsortium Südtiroler Weine und die Ferienregion Seiser Alm zu einer Tour quer über die Seiser Alm. Rund 60 Südtiroler Weine stehen für eine Probe auf vier unterschiedlichen Hütten bereit. Experten geben ihr Fachwissen zu den edlen Tropfen weiter und präsentieren bei diversen Verkostungen die Vielfalt des Weinlandes Südtirol. Musik und regionale Spezialitäten begleiten die Genusstour. Fündig werden Weinliebhaber im Puflatsch Bergrestaurant, dem Hotel Icaro, in der Tirler Schwaige und dem Hotel Goldknopf. Auf Skiern, dem Rodel oder zu Fuß ziehen die Genießer von Hütte zu Hütte. Weitere Informationen erhalten interessierte Weinfans unter: www.seiseralm.it/dolovino

8 Tage, 10 Bands und 21 Konzerte beim alpinen WinterMusicFestival Swing on Snow

Foto: Seiser Alm Marketing / Helmuth Rier

Zum 13. Mal tönen die Melodien bekannter Musiker aus dem Alpenraum von 18. bis 25. März 2018 durch die Ferienregion Seiser Alm. Acht Tage, zehn Bands und 21 Konzerte: Eine Woche lang wird in der gesamten Region getanzt und musiziert. „Swing on Snow“ sorgt mit Swing, Soul, Jazz, Pop und Volksmusik für ausgelassene Stimmung bei Einheimischen und Gästen. Bereits am Vormittag schallen Klänge aller Art über die Skipisten von Piz, Mezdì und Sanon über Goldknopf sowie Paradiso bis nach Laurin und Spitzbühl. Am Mittag wird besonders in den Hütten der Seiser Alm in die Saiten gegriffen. Abends locken die After-Ski-Konzerte in den Dörfern Kastelruth, Seis, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten. Dabei begeistern die unterschiedliche Zusammensetzung der Ensembles und die Instrumentenvielfalt der Gruppen: Die Künstler von Sax Four Fun & Woodstone experimentieren mit animierenden Saxophone-Klängen. Die Jazzbanditen unterhalten ihr Publikum mit einer Vielzahl von Instrumenten, während die siebenköpfige italienische Band Tiger Dixie Jazz Musik in Reinform präsentiert. Ebenfalls mit von der Partie sind Aluna, Jütz, Seltsame Senfsamen und Kaiserspiel. Die Konzerte sind kostenlos, eine Sitzplatzreservierung ist nicht erforderlich. Das Musikfestival ist seit 2016 von der Landesagentur für Umwelt der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol als „Green Event“ zertifiziert.

Alle Informationen zum Event Swing on Snow sowie eine Übersicht aller Konzerte unter: www.swingonsnow.com

