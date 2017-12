Tomatenschlacht, Blumenfest und Friedhof-Partys: GetYourGuide stellt außergewöhnliche Feste und Events im Jahr 2018 vor

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Wer nächstes Jahr keine Feierlichkeiten verpassen möchte, dem hat das Online-Portal GetYourGuide (www.getyourguide.de) neun spannende Veranstaltungen zusammengestellt, die nicht nur Spaß machen, sondern die Gäste auch mit den Einheimischen zusammenbringen.

Dezember 2017 bis Februar 2018: Eisfestival in China

Chinesisches Wintermärchenland: Die im Nordosten Chinas gelegene Stadt Harbin ist jedes Jahr Schauplatz eines ganz besonderen Ereignisses, dem Eisfestival. Die Besucher tauchen in ein Wintermärchenland von Eis und Schnee gefertigten Schneeskulpturen ein, die besonders stimmungsvoll in Szene gesetzt werden und imposante Nachbildungen berühmter Gebäude darstellen. Die achtstündige Tour führt neben dem Eisfestival noch zur orthodoxen Kirche St. Sofia, in die wohlhabende Center Street und in den Tiger-Park, in dem fünfhundert Sibirische Tiger geschützt werden. Ab 188 Euro pro Person.

Foto: GetYourGuide

13. Februar 2018: Mardi Gras im French Quarter New Orleans

Die Feierlichkeiten zu Mardi Gras in New Orleans sind legendär: Am Vorabend zum Aschermittwoch ziehen traditionell Paraden aus kunstvoll geschmückten Wägen und musikalischen Einlagen durch die Straßen des French Quarter in New Orleans. Auf der zweistündigen Tour erleben Besucher die bunte Jahreszeit, besuchen insgesamt 15 Orte und erfahren, was Piraten, Prostituierte und verurteilte Schwerverbrecher mit der Gründung von New Orleans zu tun haben. Zum Abschluss lauschen sie den schaurigen Geschichten von Vampir- und Geister-Sichtungen. Ab 24 Euro pro Person.

15. bis 19. März 2018: Las Fallas Festival Valencia

Hallo Frühling! Mit dem Festival Fallas de Valencia begrüßen die Valencianer den Beginn der Blütezeit. Das Fest wird monatelang vorbereitet: Riesige Statuen aus Pappe werden hierfür mit Liebe zum Detail kreiert, ehe sie mit einem Feuer wieder verbrannt werden. Das Festival beginnt in der Nacht vom 15. März, denn dann stellen die Veranstalter in den Straßen und Plätzen 700 Papp-Figuren auf, mit denen sie Politiker, Prominente und aktuelle Ereignisse aufs Korn nehmen. Die Tage darauf können die Figuren bestaunt werden, bis sie dann in der Nacht vom 19. auf den 20. März bei einer großen Party mit Musik und Feuerwerk verbrannt werden. Auf der vierstündigen Tour lernen Besucher alles über die Ursprünge der Fallas und bekommen nebenbei noch eine Stadtführung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ab 229 Euro pro Gruppe bis 30 Personen.

13. bis 21. Mai 2018: Blumenfestival in Girona

„Temps de Flors“ – die Blumenzeit, so heißt das Spektakel in der mittelalterlichen Stadt Girona nördlich von Barcelona. Die Stadt hüllt sich im Wonnemonat Mai in ein Blumenkleid und zeigt sich … weiterlesen »

