Der Leitzins ist aktuell so niedrig wie nie. Doch nach wie vor bieten Kreditinstitute unterschiedliche Konditionen an. Die Frage bleibt also: Was darf ein fairer Kredit in Südwestfalen eigentlich kosten?

Konjunktur beleben

Die Europäische Zentral Bank ist aktuell dafür zuständig, dass der Leitzins so niedrig ist. Um die Konjunktur anzukurbeln, sorgen Anleihekäufe für günstige Unternehmenskredite. Das ist gut für die Kreditnehmer aber schlecht für die Sparer, die schon seit Jahren unter den Folgen der EZB Politik leiden und mit Niedrigzinsen abgespeist werden. Kreditnehmer profitieren jedoch von den aktuell niedrigen Zinsen.

Online Anbieter versprechen gute Konditionen

Heute gibt es vielfältige Möglichkeiten, einen Kredit zu bekommen. Zahlreiche Anbieter im Internet haben sich auf Kredite spezialisiert. Sie machen den Hausbanken immer mehr Konkurrenz, wodurch für den Verbraucher günstige Preiswettkämpfe entstehen, die zu niedrigeren Zinsen führen. Online Banken haben oft die attraktiveren Angebote, da sie bezüglich Personal und Verwaltung Einsparungen verzeichnen.

Effektiver Jahreszins

Der effektive Jahreszins spielt bei einem Kreditangebot eine besonders wichtige Rolle, denn anders als beim Sollzins sind dort bereits alle Gebühren enthalten. Der absolute Zinssatz beträgt trotz des aktuellen EZB Kurses zurzeit etwa 1 Prozent.

Starke Unterschiede nach Kreditart

Wie hoch die Zinsen für einen Kredit sind, hängt auch von der Art des Kredits ab. Klassische Ratenkredite sind in der Regel günstiger als moderne Sofortkredite. Und wer sich für einen Kurzzeitkredit entscheidet, hat nur ein begrenztes Kreditvolumen, bekommt das Geld aber in der Regel schneller. Inzwischen gibt es im Internet zahlreiche Anbieter und damit viele Wahlmöglichkeiten für Kunden.

Zinssatz ist nicht allein entscheidend

Neben dem Zinssitz spielen noch weitere Punkte eine Rolle. Ein Blick in die Vertragsklauseln lohnt auf jeden Fall. Achten Sie auf Punkte wie Zinsbindung und Zusatzzahlungen. Wenn dann beim Zinssatz noch eine große Null vor dem Komma steht, haben Sie ein richtig gutes Angebot erwischt.

Reiner Zinssatz als Lockmittel

Der reine Zinssatz, auch als Sollzinssatz bekannt, wird von vielen unseriösen Instituten und Kreditgebern gerne in den Vorgrund gestellt, um das Angebot für den Kunden attraktiver zu machen. Dort sind jedoch nicht alle Kosten enthalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich immer den Effektivzinssatz ansehen.

Anbieter vergleichen

Im Internet finden Sie heute zahlreiche Anbieter, bei denen Sie entspannt Kredite und die jeweiligen Konditionen vergleichen können. Probieren Sie es zum Beispiel mit https://www.guenstigekredite.info/. Dort finden Sie eine ausführliche Übersicht.

Finanzielle Risiken ausschließen

Um sich vor finanziellen Risiken abzusichern, gibt es für Kreditanbieter mehrere Möglichkeiten. Zum einen können sie Baufinanzierungs- und Autokredite anbieten, bei denen dann jeweils Auto oder Haus als Rücklage dienen. Zum anderen können sie aber auch höhere Zinsen verlangen. Das ist zum Beispiel bei Krediten ohne Schufa oft der Fall.

Haus dient als Sicherheit

Wie bereits erwähnt, dient bei einem Baufinanzierungskredit das Haus als Sicherheit. Aber nicht nur der Kreditgeber hat durch diese spezielle Kreditart Vorteile. Auch der Kreditnehmer profitiert. In diesem Fall von günstigeren Zinsen.

Was darf ein fairer Kredit in Südwestfalen eigentlich kosten?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Vielmehr sind es die einzelnen Bestandteile eines Kreditangebots, die darüber entscheiden, ob der Kredit empfehlenswert für den Kreditnehmer ist oder nicht. Objektive Vergleiche zum Erkennen eigener Favoriten sind maßgeblich daran beteiligt, den besten Kredit zu finden.

Gunst der Stunde nutzen

Derzeit gibt es nicht nur unglaublich günstige Zinsen, sondern auch eine enorme Fülle an Vergleichsportalen im Internet. Daher ist es wichtig, sich vor der Aufnahme des Kredits genau zu informieren und diese Vergleiche zu nutzen.

Das könnte Sie auch interessieren: