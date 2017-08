Den Wunsch, ein mittelalterliches Katapult in Aktion zu erleben, können sich Klein und Groß bei einer Erlebnisführung am Mittwoch, 16. August, um 15 Uhr im Museum Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle erfüllen. Als besondere Aktion bringt das Museum eine Blide in Stellung und führt diese vor.

Die spannende Zeitreise durch über 450 Millionen Jahre beginnt bei den ältesten Fossilien Westfalens und den Riesenlibellen aus dem Vorhaller Steinbruch. Die Besucher können die Nachbildungen von Dinosaurier, Mammut, Wollnashorn und Rentier aus der Kreidezeit bestaunen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Überreste steinzeitlicher Menschen, die in einer Höhle in Hagen gefunden wurden. Anschließend wird ein Stopp bei den ersten Bauern der Jungsteinzeit eingelegt und von dort geht es weiter über die Bronze- und Eisenzeit zu den Römern. Im Mittelalter angekommen folgt der Höhepunkt der Führung: Die Blide, ein mittelalterliches Katapult, wird in Stellung gebracht und vorgeführt.

Das Museum Wasserschloss Werdringen verfügt über einen verkleinerten, aber voll funktionsfähigen Nachbau. Bliden haben im Mittelalter schwere Steine verschossen, zerstörten ganze Burgmauern und kamen auch bei der Belagerung und Zerstörung der Raffenburg und der Burg Volmarstein zum Einsatz. Die Führung endet bei einer imposanten Ritterfigur. An Arbeitsstationen können Kinder und Erwachsene während der Führung selbst Hand anlegen und Holz mit einem Faustkeil und Leder mit einem Steinwerkzeug bearbeiten, Korn mahlen oder mit einer steinzeitlichen “Bohrmaschine” ein Steinbeil durchbohren. Die Aktionsführung kostet für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 1,50 Euro zuzüglich des Eintritts. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02331/207-2740.

Quellennachweis: Stadt Hagen

Das könnte Sie auch interessieren: