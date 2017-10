Hagen - Ferienworkshop im Wasserschloss Werdringen

Hagen – Die Steinzeit erleben und ein eigenes Steinzeitmesser herstellen können alle Kinder ab acht Jahren in einem Ferienworkshop im Museum Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle am Donnerstag, 26. Oktober, um 15 Uhr. Bei einem spannenden Programm erfahren die Kinder, wie unsere Vorfahren gelebt und woraus sie Werkzeuge hergestellt haben.

Bevor es an die Herstellung des Steinzeitmessers geht, gibt es eine spannende Erlebnisführung über das Leben in der Steinzeit. Natürliche Nachbildungen von Mammut, Wollnashorn und Rentier sowie Inszenierungen vermitteln ein anschauliches Bild von der damaligen Zeit. Die Kinder erfahren auch, wie die Menschen damals Tiere jagten. An den verschiedenen Arbeitsstationen können die Kinder selbst Hand anlegen und Holz mit einem Faustkeil und Leder mit einem Steinwerkzeug bearbeiten, Korn mahlen oder mit einer steinzeitlichen Bohrmaschine ein Steinbeil durchbohren. In der anschließenden Ferienaktion „Steinzeitmesser herstellen“ fertigen die Kinder ihr eigenes Messer an, das sie als Steinzeit-Souvenir mit nach Hause nehmen können. Dafür müssen sie einen passenden Griff aus Holz schnitzen und eine Feuersteinklinge einpassen. Mit einem Spezialkleber aus der Steinzeit wird dann die Messerklinge eingeklebt.

Das Ferienprogramm dauert circa zwei Stunden und kostet für Kinder 6 Euro zuzüglich des Eintritts von 1,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter Telefon 02331/207-2740 entgegengenommen

