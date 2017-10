Arnsberg – Das letzte Oktober-Wochenende steht ganz im Zeichen des Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jagd. Am Samstag, den 28. Oktober von 10-16 Uhr, lassen uns die Feldbogenschützen Wickede e.V. ganz verschiedene Jagdtechniken selbst ausprobieren – und wir üben uns im Speerschleudern, Armbrustschießen und vielem mehr! Den besten Schützen winken tolle Preise, die gleich danach ausgelost werden. Um kurz nach 16:00 Uhr kommen die Jäger mit ihrem erlegten Wild von der Jagd, legen die Tiere feierlich auf Fichtenzweige und blasen ihnen zu Ehren auf ihren Jagdhörnern. Hier wird erklärt, wie eine Jagd abläuft und wer mag, kann sich gleich frisches Wildbret besorgen.

Am Sonntag den 29. Oktober erleben Jäger, Spaziergänger und Naturfreunde den Höhepunkt des Hubertus-Wochenendes: die Hubertusmesse um 11:00 Uhr, unter freiem Himmel in der Eichenkirche. Unterstützt von Falknern, Reitern und Jagdhornbläsern wird ein feierlicher Gottesdienst gehalten, der für alle Besucher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Teilnahme an den Wochenend-Aktionen bedarf keiner vorherigen Anmeldung und ist auf Erwachsene, Familien und Kinder in Begleitung ausgerichtet. Das Ausprobieren der Jagdtechniken am Samstag kostet 2,50 € für Erwachsene und 1,50 € für Kinder. Es gelten die regulären Wochenend-Eintrittspreise für den WILDWALD Vosswinkel. Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.wildwald.de oder an das Empfangsteam unter der Nummer (02932) 97230.

Das könnte Sie auch interessieren: