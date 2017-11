Arnsberg – Am Samstag, 18. November, bietet das Projekt “Seniorentagesreisen” eine Tagesfahrt nach Köln in die Innenstadt und in die Museen an. Es sind noch Plätze frei. Kostenlose Hilfestellung sowie die Begleitung und Gestaltung des Tages wird durch die ehrenamtliche Projektleiterin Sybille Klein angeboten.

Für weitere Informationen und Anmeldungen kann Kontakt mit der Geschäftsstelle Engagementförderung, Telefon 02931 788169, E-Mail k.schweineberg@arnsberg.de aufgenommen werden.

