Arnsberg: Weihnachts-Waldmarkt der Waldakademie Vosswinkel e. V.

Arnsberg – Kaum ist der Sommer vorüber, da beginnen auch schon die Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit. Zu schnell verfliegt die Zeit, es gibt noch so viel zu tun und eigentlich ist man noch gar nicht wirklich angekommen… und genau dann ist ein Besuch auf dem Weihnachts-Waldmarkt im WILDWALD Vosswinkel genau das Richtige. Der urige Wald lädt zum Winterspaziergang ein, bei dem das Laub leise unter den Füßen raschelt und vereinzelte Rotkehlchen den Weg begleiten. Hirsche und Wildschweine bewegen sich langsamer, um nicht zu viel Energie in der kalten Jahreszeit zu verbrauchen. Hier kann man ganz zur Ruhe kommen.

Im vorderen Bereich des Waldes sind bieten sorgsam ausgewählte Künstler ihr Handwerk an. Ob nun die Marmelade mit dem uralten Geheimrezept, die kunstvoll vernähten Stoffe oder hölzerne Dekorationen mit rustikalem Charme – überall lassen sich Unikate, ausgefallene Werke und liebevolle Handarbeit finden. Es duftet nach frischen Maronen, heißen Getränken und ausgewählten Wildspezialitäten, die man entweder in dampfenden Tassen auf der Terrasse oder im kuscheligen Waldgasthaus am offenen Kaminfeuer genießen kann. Natürlich kommen auch die Angebote für Kinder, die die Weihnachtszeit schon gar nicht mehr erwarten können, nicht zu kurz: Treckerwagenfahrten, Bastelaktionen oder abendliche Märchenstunden machen den Besuch auf dem Weihnachts-Waldmarkt zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Von 10:00 – 20:00 Uhr öffnet der WILDWALD Vosswinkel am 2. Adventswochenende (09.-10.12.) und am 3. Adventswochenende (16.-17.12.) seine Türen. An diesen Tagen gilt für alle Besucher der ermäßigte Eintritt von 4,00 € für Erwachsene und 2,00 € für Kinder. Eine zusätzliche Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen sind zu finden unter www.wildwald.de oder unter der Telefonnummer (02932) 97 23 0.

