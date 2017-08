Bestwig – Unter dem Motto „Wandern mit Freunden“ bietet die Tourist-Information „Rund um den Hennesee“ am 22. August 2017 wieder eine geführte Wanderung an. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Junkern Hof in Bestwig-Ramsbeck. Von da aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Nuttlar-Grimlinghausen. Die ca. 9 km lange Wanderroute führt zur Lourdes-Grotte und weiter nach Esshoff. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt der Wanderführer Winfried Morfeld, Tel-Nr. 02905-448. Alle Wanderfreunde sind herzlich eingeladen.

