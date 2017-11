Brilon – Am kommenden Samstag, 11. November 2017 lädt die Neue Chorwerkstatt Brilon e.V. in die Briloner Nikolaikirche ein. Um 19.00 wird das Oratorium „Stabat Mater“ des böhmischen Komponisten Antonín Dvořák aufgeführt. Dieses Werk zählt, wegen der monumentalen Klangmalerei, zu den schönsten und beeindruckendsten Werken überhaupt. Die Mitwirkenden sind: Der Kammerchor der Neuen Chorwerkstatt Brilon, der Kinder- und Jugendchor der Neuen Chorwerkstatt Brilon und das Kammerorchester Neuss. Die Solisten am Abend sind: Dilek Gecer (Sopran), Beate Köpp (Alt) Jean Pierre Ouellet (Tenor) und Heiko Schulz (Bass). Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Susanne Lamotte. Die Eintrittskarten können für 17,00 € für Erwachsene und 12,00 € für SchülerInnen und Jugendliche in den Vorverkaufsstellen „Das Buch“, der Buchhandlung Podszun und der BWT erworben werden. Unterstützt wird die Aufführung von der Sparkasse Hochsauerland und BWT Brilon-Kultour.

