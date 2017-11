Geseke - Weihnachtsgeschenk-Ideen des Städtischen Kulturvereins

Geseke – Immer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk? Der Städtische Kulturverein Geseke hält gleich vier Geschenkideen bereit.

Wie wäre es z.B. mit einer Eintrittskarte für den Auftritt von Comedy-Star Mirja Boes?

Am Donnerstag, 25. Januar 2018, ist Boes mit ihrer Band, den „Honkey Donkeys“, in Geseke zu Gast. „Für Geld tun wir alles!“ heißt das Impro-Programm des bekannten TV-Stars, das ab 20 Uhr im großen Festsaal des Schulzentrums Mitte zu sehen sein wird. Karten für diese Veranstaltung gibt es zum Preis von 25 Euro im Kulturamt der Stadt Geseke, bei der Sparkasse, der Geseker Zeitung, im Symphonium und in der Buchhandlung Berg.

Alternative gefällig? Am Freitag, 23. Februar 2018, gibt es eine Lesung mit Kathrin Heinrichs. Heinrichs, die bereits mehrfach in der Hellwegstadt zu Gast war, präsentiert ab 20 Uhr im großen Festsaal des Gymnasiums Antonianum ihr Programm „Von A bis Z“. Im Mittelpunkt steht dabei der aktuelle Krimi „Nichts wie es war“ um die Figuren Anton und Zofia in einem sauerländischen Dorf. Wer Kathrin Heinrichs kennt, weiß, dass sie es nie bei einer reinen Krimilesung belässt. Neben fesselnden Lesehappen um Anton und Zofia darf man also auch auf jede Menge kabarettistische Plauderei gespannt sein. Karten für diese Veranstaltung gibt es zum Preis von 18 Euro im Kulturamt der Stadt Geseke, bei der Sparkasse, der Geseker Zeitung, im Symphonium und in der Buchhandlung Berg.

Vorschlag Nummer 3: Die deutsche Comedy-Show schlechthin macht am Freitag, 5. Oktober 2018, in Geseke Station. „NightWash Live” heißt es dann ab 20 Uhr im großen Festsaal des Schulzentrums Mitte. Ein Moderator präsentiert an dem Abend drei Comedians aus dem „NightWash“-Ensemble. So ergibt sich eine unverwechselbare Mischung aus bekannten „NightWash“-Künstlern und aufstrebenden Newcomern. Jede Show ist ein Unikat. Die Künstler, die in Geseke dabei sein werden, stehen indes noch nicht fest. Karten für diese Veranstaltung gibt es zum Preis von 22 Euro im Kulturamt der Stadt Geseke, bei der Sparkasse, der Geseker Zeitung, im Symphonium und in der Buchhandlung Berg.

Last but not least: Am Freitag, 2. November 2018, steht ein Comedy-Abend mit Sascha Korf auf dem Programm. „Aus der Hüfte, fertig, los!“ heißt die Show, die um 20 Uhr im Festsaal des Schulzentrums Mitte beginnt. Bekannt ist der gebürtige Paderborner vor allem aus dem „Quatsch Comedy Club“, wo er seit 2002 immer wieder auftritt. Aber auch regelmäßige Auftritte bei „NightWash“ bzw. dem ehemaligen TV-Format „Schillerstraße“ bereichern die Vita von Sascha Korf. Karten für diese Veranstaltung gibt es zum Preis von 20 Euro im Kulturamt der Stadt Geseke, bei der Sparkasse, der Geseker Zeitung, im Symphonium und in der Buchhandlung Berg.

