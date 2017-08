Lippstadt – Am Montagnachmittag gegen 16:35 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau aus Erwitte auf der Welserstraße in das Heck eines 31-jährigen Autofahrers aus Geseke, als dieser sein Fahrzeug abbremste um auf einen Parkplatz abzubiegen. Dessen Fahrer und die Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungstransportwagen war jedoch nicht notwendig. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

