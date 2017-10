Lippstadt – Für alle Unternehmer, Freiberufler und Existenzgründer, die mehr Einblick in die Buchführung bekommen oder diese selber machen möchten, bietet das Institut für Existenzgründungen und Unternehmensführung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH in diesem Monat ein Seminar „Einfache Buchführung und Einnahmen-Überschussrechnung“ an.

In der dreitägigen Veranstaltung, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt, wird die einfache Buchführung vom Belegwesen bis hin zum Jahresabschluss behandelt. Ausführlich wird auch auf legale Formen der Steuerersparnis durch die Nutzung von Sonderabschreibungen und auf die optimale Ermittlung der privaten Kfz-Nutzung eingegangen. Am dritten Seminartag wird das Gelernte am Beispiel einer Übungsfirma mit dem Programm WISO EÜR & Kasse gleich praktisch eingeübt.

Das Seminar findet im Lippstädter Technologiezentrum CARTEC statt und beginnt am Freitag, 20. Oktober um 15 Uhr. Es endet am Sonntag, 22. Oktober um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 160 € und ist steuerlich absetzbar. Anmeldungen nimmt das Institut online unter www.ieu-online.de und telefonisch unter 02471 8026 entgegen.

