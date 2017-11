Verlosung von Gutscheinbüchern: Blaue Bescherung im Märkischen Kreis

Genussmomente zu Weihnachten verschenken mit dem Gastro- und Freizeitführer „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Märkischer Kreis & Umgebung“

Märkischer Kreis – Etwas für den Schatz, ein Präsent für die Eltern oder Großeltern oder eine kleine Aufmerksamkeit für Freunde: Die Vorweihnachtszeit ist oft getrübt von der stressigen Geschenkejagd. Wer ein Geschenk für alle sucht, greift zum Gastro- und Freizeitführer „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Märkischer Kreis & Umgebung 2017“. Über den hochwertigen Allrounder voller 2für1- und Wertgutscheine freuen sich nicht nur Genießer, sondern auch Wellness- Jünger, Adrenalin-Junkies, Kulturinteressierte und viele mehr.

Jetzt erhältlich zum Sonderpreis von 17,95 Euro statt 22,95 Euro! Genuss-Momente mit Langzeitwirkung Ob ein schönes Abendessen, ein erholsamer Thermen-Besuch oder eine ausgiebige Shopping-Tour: Die „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de Märkischer Kreis & Umgebung“ lädt dazu ein, neue Highlights und Geheimtipps der Region kennenzulernen. Unter dem Motto „2x genießen, 1x zahlen und viele Rabatte“ bietet das blaue Gutscheinbuch 185 Gutscheine aus Bereichen wie Gastronomie, Wellness, Freizeit, Kultur oder Shopping. Restaurants spendieren oftmals das zweite Hauptgericht, beim Wellness muss der Partner für die Anwendung nichts bezahlen, im Theater ist die zweite Eintrittskarte gratis oder beim Shoppen winken satte Rabatte. Der Beschenkte darf sich damit über abwechslungsreiche Erlebnisse freuen, die auch noch lange nach Heiligabend Genießer-Wünsche wahr werden lassen.

Entdecken, genießen und sparen im Märkischen Kreis. Mit dabei in der Ausgabe 2017/2018 sind:

Restaurant Haus Waldlust, Lüdenscheid

Restaurant Haus Diepes, Balve-Volkringhausen Burger Schmiede, Iserlohn

Westfalen Therme, Bad Lippspringe

Movie Park Germany, Bottrop-Kirchhellen

u.v.m.

Am 24. Dezember steht das Fest der Familie vor der Tür. Um Ihren Liebsten eine Freude zu bereiten verlosen wir zu diesem Anlass insgesamt drei Gutscheinbücher für den Märkischen Kreis.

Einfach schnell sein und eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung: Gutscheinbuch“ an redaktion@suedwestfalen-nachrichten.de schicken und schon gehören Sie mit etwas Glück zu den Kandidaten, die am 04.12.2016 von uns per E-Mail benachrichtigt werden.

Wichtig hierbei:

Geben Sie in der Mail den Vor- und Familiennamen, die Straße, die Postleitzahl und den Ort an, damit das Buch an die glücklichen Gewinner versandt werden kann. Einsendeschluss ist Montag, der 04.11.2016, um 10 Uhr.

Wir drücken die Daumen!