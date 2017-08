Hemer – Ein besonderes Wochenende für Groß und Klein. Der Sauerlandpark Hemer und das EDEKA Frischecenter Grebenstein in Hemer laden am letzten Augustwochenende, 26. und 27. August täglich von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr, zum 1. EDEKA-Familienwochenende in den größten Garten- und Landschaftspark Südwestfalens. Eigentlich war der Märkische Bank StrandGarten in den letzten Wochen, zumindest immer dann, wenn das Wetter gut war, der Anziehungspunkt in den Sommerferien, zum Abschluss der schönsten Zeit des Sommers legt der Sauerlandpark noch einmal nach. „Wir lassen es am letzten StrandGarten- Wochenende noch einmal richtig krachen. Dann gibt es nicht nur Sand, Liegestühle und den Himmelsspiegel mittendrin, sondern auch noch ein XXL-Spaßprogramm drum herum“, verspricht Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks.

Ein 9 Meter x 6 Meter großes Wellenparadies, dazu ein 112 Quadratmeter großer Dschungel Abenteuerpark, ein XXL-Piratenschiff mit Riesenkrake, die Titanic- Riesenrutsche und eine Wildwasser-Rutsche laden zum Spielen, Erkunden, Klettern und Rutschen ein. „Mit diesen Eventmodulen ist es uns gelungen, einige der größten Exemplare, die derzeit durch Deutschland touren, in den Sauerlandpark zu holen“, so Geselbracht weiter. Alle Groß-Spielzeuge sind am EDEKA-Familienwochenende selbstverständlich im normalen Parkeintrittspreis inklusive. Alle Dauerkartenbesitzer genießen ebenfalls ohne Zuzahlung.

Nachmittags dürfen sich alle jungen Besucher dann noch auf ́MAX, den kleinen Dino` freuen. Die Kinderbuch-Figur kommt mit Dino-Papa Thorsten Kremer im Rahmen der ́Firlefanz-Tour` 2017 in die Felsenmeerstadt. Auf dem Programm stehen Bewegungshits für Kids und versprochen ist: MAX der kleine Dino lädt alle zum Mitmachen ein und gründet auf der Bühne die Kinder-Party-Band. Thorsten Kremer & MAX, der kleine Dino zählen mit jährlich über 140 Familienkonzerten zu den erfolgreichsten Kinderliedermachern der Republik. Ein riesiger Spaß für KLEIN und GROSS!!!

