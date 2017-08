Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Iserlohn bleibt auch in den Sommerfreien geöffnet und bietet einen Workshop zum Thema: “Rund um die Bewerbung“ an. Alle, die sich über das Thema Bewerbung und Ausbildung informieren möchten, sind herzlich willkommen.

Viele der zukünftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger stehen in den Startlöchern bzw. sind schon mitten drin, im Rennen um einen Ausbildungsplatz im Jahr 2018. Sie setzten sich mit Ihren Stärken und Interessen auseinander, arbeiten Berufswünsche heraus, beobachten den Ausbildungsmarkt und schreiben Bewerbungen. Jugendliche, die sich erstmalig um eine Ausbildungsstelle bewerben, stehen dabei vor vielen offenen Fragen wie beispielsweise:

• Wie muss ich mein Bewerbungsschreiben verfassen?

• Was gehört in eine Bewerbungsmappe?

• Wir verläuft ein Vorstellungsgespräch?

• Was ist bei einer Online-Bewerbung zu beachten?

• Was ist ein Assessment-Center?

Aber auch Jugendliche, die aktuell bei ihrer Ausbildungssuche keinen großen Erfolg mit ihren Bewerbungsschreiben hatten und noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, bekommen in der Informationsveranstaltung wertvolle Tipps, worauf sie bei der Bewerbung um einen Ausbildungsstelle zu achten haben.

Interessierte Jugendliche samt Eltern sind am 17.08.2017 ins Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Iserlohn, Brausestraße 13 – 15 eingeladen. Beginn der Veranstaltung ist um 15:00 Uhr.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie im BiZ oder unter der Durchwahl 02371/ 905-395 bei Christian Korte.

Quellennachweis: Agentur für Arbeit Iserlohn

Das könnte Sie auch interessieren: