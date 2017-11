Kierspe: Das große Krabbeln - KinoKreativ am 30.11.2017

Kierspe – In der Ameisenkolonie des Erfinders Flick geht die Angst um, weil jedes Jahr im Sommer die Grashüpfer unter Führung des bösen Hopper auftauchen und von den Ameisen einen Nahrungsmitteltribut fordern. Die Ameise Flick, die sich mit nutzlosen Erfindungen und ihrem individuellen Verhalten schon immer unbeliebt gemacht hat, schießt nun aber den Vogel ab. Mit einem unglücklichen Unfall sorgt Erfinder Flick für die Vernichtung der bisher gesammelten Nahrungsmittel, so dass die Forderungen der Grashüpfer nicht erfüllt werden können. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, möchte Flick Hilfe von auswärts holen, mit der die Grashüpfer in die Schranken gewiesen werden sollen. Aber die untröstliche Ameise muss feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Flick und seinen Artgenossen droht eine schlimme Strafe durch die Grashüpfer.

Am 30.11.2017, 16:00 Uhr (statt 15:30 Uhr) findet die nächste Kinoveranstaltung statt. Veranstaltungsort ist der Bahnhof 3und90, Kölner Str. 112.

