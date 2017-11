Einzigartige Bühnenshow - Kubastars in Neuenrade

Neuenrade – „Pasión de Buena Vista – Legends of Cuban music“ ist der Titel einer einzigartigen Bühnenshow, mit der Stars aus Kuba Farbe in den trüben Novembermonat bringen möchten!

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 12.11.2017, 19.30 Uhr, im Saal des Hotels Kaisergarten in Neuenrade statt.

Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die aufregenden Nächte Kubas.

Die pure kubanische Lebensfreude der hochkarätigen Künstler springt schnell auf das Publikum über, das von den grandiosen Stimmen der Sängerinnen und Sänger fasziniert sein wird.

Hinzu kommt die außergewöhnliche „Buena Vista Band“, talentierte Background-Sänger und die eindrucksvolle Tanzformation „El Grupo de Bailar“.

150 maßgeschneiderte Kostüme bieten neben diesem Ohrenschmaus auch einen Augenschmaus.

Eintrittskarten für diese Kulturveranstaltung der Stadt Neuenrade sind zum Preis von 14,00 € für Erwachsene und 10,00 € für Jugendliche, Schüler und Schwerbehinderte an der Bürgerrezeption im Neuenrade Rathaus, in der Buchhandlung Kettler-Cremer, bei Lotto Gester Schwarzer sowie im Hotel Kaisergarten erhältlich. Sie können unter der Tel.-Nr.: 02392/6930 auch verbindlich reserviert und dann an der Abendkasse abgeholt werden

