Konstanz – 2004 wurde die PeDiMa Süd GmbH als Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf den Wirtschaftsraum Stuttgart ins Leben gerufen. Mit großer Expertise und Marktkenntnis wuchs das inhabergeführte Personaldienstleistungsunternehmen schnell zu einer festen Größe im Bereich Personalvermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften heran. Bereits seit Jahren unterstützt eine kontinuierlich weiterentwickelte cobra CRM Lösung bei der vielfältigen Vermittlungsarbeit. Um auch zukünftig auf höchstem Niveau kompetent zu beraten und die inzwischen 30.000 Datensätze von Bewerbern und Kunden verwalten zu können, entschied sich der Dienstleister im November 2016 für ein Upgrade auf cobra CRM PRO.

Ausbau der Erfolgsgeschichte

Schon in den ersten Unternehmensjahren wurde ersichtlich, dass bei einer kontinuierlich steigenden Zahl an Stellenvermittlungen und Bewerberdaten ein zuverlässiges System zur Datenverwaltung unentbehrlich war. Darum machte sich der Dienstleister auf die Suche nach einer erschwinglichen und anwenderfreundlichen Softwarelösung. „Wir benötigten ein zentrales Programm, das sich auf unsere Bedürfnisse und Unternehmensprozesse anpassen lies. Die Entscheidung für eine cobra CRM Lösung lag anfangs unter anderem am attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, d. h. wir haben zu einem guten Preis eine vollumfängliche, vertriebsorientierte CRM Software erhalten“, fasst Marcus Cobisi, Geschäftsführender Gesellschafter der PeDiMa Süd, die Hintergrundgeschichte und die Beweggründe für die damalige Einführung des Systems zusammen.

Damit wurde eine zentrale Zugriffsstelle geschaffen und die betrieblichen Workflows konnten noch effizienter gestaltet werden. Die damit verbundenen Vorteile wurden bereits kurz nach der Einführung anhand der riesigen Zeitersparnis deutlich. Beispielsweise konnten die Kandidaten ihre Antworten für die Fragebögen nun online abgeben und diese wurden danach automatisch in die CRM Lösung eingespielt. Damit waren die Zeiten des lästigen Ausdruckens der Bewerbungen und das von Hand Durchgehen vorbei. Doch hiermit war noch längst nicht Schluss. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem cobra Solution Partner Fa. Eric Beuchel e.K. konnte die Lösung über die letzten Jahre kontinuierlich verbessert werden. „Wir haben gemeinsam mit dem Kunden ständig an der optimalen Nutzung von cobra für die Anforderungen im Personalvermittlungsbereich gearbeitet. Hierzu wurde die Datenbank angepasst und individuelle Masken und Berichte eingebaut. Dadurch lassen sich heute mühelos ca. 30.000 Datensätze von Kunden und Bewerbern verwalten und gewinnbringend nutzen“, erklärt Eric Beuchel.

Angenehmes Arbeiten

Mit cobra CRM PRO sind nun alle Informationen in einer Hauptansicht übersichtlich dargestellt. Abteilungsübergreifendes Arbeiten ist damit dank der Telefon- und Outlook-Integration sowie einer ausführlichen Kontakthistorie so einfach wie nie zuvor. Jeder Mitarbeiter kann in kurzer Zeit Auskunft zum derzeitigen Stand geben. „Als Dienstleister ist es für uns existenziell, alle wichtigen Kunden- und Bewerberdaten sofort greifbar zu haben … weiterlesen »

