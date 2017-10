Immer wieder gibt es neue Ernährungstrends, von denen nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch der ein oder andere Hersteller profitieren kann, dessen Produkte die Umstellung auf eine veränderte Ernährung erleichtern. Im Sommer und Herbst sind besonders die Hersteller von Grills gefragt, wenn es darum geht, die Neuerungen für den Verbraucher einfacher umsetzbar zu machen. Einer von ihnen ist der Grill-Hersteller Landmann aus Osterholz-Scharmbeck, der hofft, sich durch Produkterneuerungen als feste Größe mit qualitativ hochwertiger Ware etablieren zu können.

Grillen auf dem Gasgrill. Bildquelle: Alexander Raths – 413326225 / Shutterstock.com

Die Grillwelt im Wandel?

Grillen ist lange nicht mehr das, was man sich klassischerweise darunter vorstellt. Wenn früher noch Nackensteaks, Bratwürstchen und Co. vordergründig den Grill gefüllt haben, so bietet sich dem Grillliebhaber heutzutage ein bedeutend vielfältigerer Anblick auf dem Rost. Gefülltes oder mariniertes Gemüse, gegrillter Käse oder auf der Holzplanke zubereiteter Fisch werden immer beliebter unter passionierten Hobbygrillern. Und selbstverständlich sind auch Klassiker wie die Bratwurst, das Nackensteak und viele andere Fleischvariationen weiterhin fester Bestandteil einer gelungenen Grillparty. Doch kommt es mittlerweile nicht mehr nur auf die Vielfalt des Grillguts, sondern besonders auf die Qualität an.

„Gleichzeitig geht der Trend auch zu qualitativ gutem Fleisch: lieber weniger davon, aber dafür dann auch hochwertig.“ – Der Portalleiter von www.gasgrill-test.com

Der Trend, die Wahl der Lebensmittel aufgrund der Qualität und vor allem der Herkunft zu treffen, hat auch vor dem Grill nicht haltgemacht. Am besten kommen die Nahrungsmittel aus der Region, in der man lebt. Dafür sind die Verbraucher auch gewillt, etwas tiefer ins Portemonnaie zu greifen und mehr Geld für entsprechende Qualität auszugeben.

Doch nicht nur die Vielfalt an Lebensmitteln, die gegrillt werden, hat sich verändert. Auch wenn es um den Grill an sich geht, gibt es mittlerweile eine große Vielfalt an verschiedenen Geräten. Denn wer keine Lust mehr darauf hat, sich auf das oftmals trickreiche Spiel mit der brennenden Kohle einzulassen, kann sich das Leben mit einem Gasgrill einfacher machen. Bei einem Kohlegrill fällt es oftmals schwer, die passende Menge an Kohle abzuschätzen und auch die Einstellung der richtigen Temperatur ist bei dieser Art des Grillens nicht einfach zu steuern. Ein Gasgrill schafft hier leicht Abhilfe.

Diese Vorteile bietet ein Gasgrill:

Der Gasgrill kann einfach per Knopfdruck an- und ausgemacht werden

Temperatur kann problemlos und relativ genau eingestellt werden

Die gewünschte Temperatur wird schnell und einfach erreicht

Leichte Säuberung des Grills, da keine Asche anfällt

Durch TÜV-Auflagen, die erfüllt werden müssen, ist Sicherheit gewährleistet

