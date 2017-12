Mit dem neuen Duster stellt Dacia mehr denn je unter Beweis, dass das Fahren eines modernen SUV kein Luxus sein muss. Die zweite Generation des weltweiten Erfolgsmodells besticht mit einem attraktiven Design, das den robusten Charakter des Kompakt-SUV noch stärker betont. Zusätzlich steigern zahlreiche Komfortdetails aus höheren Fahrzeugklassen die Lebensqualität im Duster, darunter erstmals bei Dacia die Klimaautomatik, Keycard Handsfree und die Multiview-Kamera. Trotzdem bleibt der Newcomer mit einem Basispreis von 11.290 Euro das bei Weitem günstigste SUV-Modell in Deutschland. Marktstart für den neuen Duster ist Anfang 2018.

Der neue Duster weist mit 4,34 Meter Länge und 1,80 Meter Breite vergleichbare Dimensionen wie sein Vorgänger auf und eignet sich dank der Bodenfreiheit von 21 Zentimetern und Böschungswinkeln von 30 Grad vorne und 34 Grad hinten (Duster 4×4: 33 Grad) auch für Abstecher abseits der Straße. Bei den Frontantriebsvarianten fasst der Gepäckraum 445 Liter nach VDA-Norm, beim Duster 4×4 sind es 411 Liter1 . Wird die Rücksitzlehne umgeklappt, steigt das Ladevolumen auf 1.478 Liter (Duster 4×4: 1.501 Liter)2 .

Quelle: Dacia Presse-Service

Robuster SUV-Look mit dynamischer Note

Details wie der weit nach oben gezogene Unterfahrschutz – in der Topausstattung Prestige in Silber – verleihen dem neuen Modell nochmals mehr Präsenz und sorgen für robuste Geländewagenoptik. Das unverwechselbare Erscheinungsbild prägen ferner der neu gestaltete Kühlergrill mit Gitter in Wabenform und die markant profilierte Motorhaube. Weiteres Merkmal des SUV-Modells sind die in drei Segmente geteilten LED-Tagfahrlichter. Die Hauptscheinwerfer präsentieren sich ebenfalls in markentypischer Dreiteilung.

Die Fahrzeugflanken weisen die spezifischen Duster Stilelemente auf, allem voran die drei Seitenscheiben und die ansteigende Fensterlinie mit dem Knick auf Höhe der C-Säule. Die im Vergleich zum Vorgängermodell zehn Zentimeter nach vorn gerückte und flacher geneigte Windschutzscheibe, 17-Zoll-Leichtmetallräder (Serie für Prestige) und niedrigere Fensterflächen setzen zusätzlich dynamische Akzente.

Fahrerorientiertes Cockpit in neuem Look

Der Innenraum des Duster präsentiert sich ebenfalls in komplett neuem Look. Das Interieur prägt die leicht dem Fahrer zugewandte Mittelkonsole mit dem im Vergleich zum Vorgänger höher und griffgünstiger positionierten Audiosystem Dacia Plug & Radio (Serie ab Essential) oder alternativ dazu dem Multimediasystem Media-Nav Evolution (Serie für Prestige; optional im Technik-Paket für Comfort). Weitere Kennzeichen sind die direkt darunter angeordneten Bedientasten im Klavierstil sowie das Lenkrad im 4-Speichen-Design, welches jetzt ab dem Niveau Comfort auch in der Tiefe verstellbar ist.

Für höheren Reisekomfort erhält der Duster außerdem neue Sitze mit längerer Sitzfläche und dichterer Schaumstoffpolsterung. Zusätzlich sorgt die stärkere Konturierung für mehr Seitenhalt. Die Version Prestige ist außerdem mit einer Lordosenstütze ausgestattet.