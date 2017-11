Dreilinden/Berlin – Am 24. November beginnt die Cyber Week. Die Auftaktphase zum Weihnachtsgeschäft gewinnt für Online-Händler zunehmend an Bedeutung. Im aktuellen Marktplatz-KIX von ECC Köln und eBay gaben knapp vier von zehn Online-Marktplatzhändlern an, dass für sie die letzten beiden Wochen im November die wichtigsten im Weihnachtsgeschäft sind. In einem Video geben zwei eBay-Händler Einblicke in ihre Vorbereitungen auf die Cyber Week.

Traditionell ist die Weihnachtssaison für viele eBay-Händler die wichtigste Zeit des Jahres. Eine aktuelle Datenauswertung von eBay zeigt, dass im vergangenen Jahr neun Prozent aller gewerblichen eBay-Händler in Deutschland mehr als 50 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes zwischen dem 1. November und dem 23. Dezember erwirtschafteten. Sechs Prozent erzielten in der Weihnachtssaison sogar 70 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes. Unter den Händlern, deren Umsatzanteil mindestens 70 Prozent beträgt, bieten 23 Prozent Produkte aus der Kategorie Haus & Garten an. Dahinter folgen die Kategorien Elektronik mit 20 Prozent und Fashion mit 17 Prozent.

Zu den eBay-Händlern mit einem besonders starken Weihnachtsgeschäft gehört Jörg Dumke. In seinem eBay Shop Wunderkopf verkauft er Parfums und Haarpflegeprodukte, die zu Weihnachten eine große Rolle spielen. Etwa die Hälfte seines gesamten Jahresumsatzes erzielt Dumke zur Weihnachtszeit. „Den größten Run erwarten wir am zweiten Montag im Dezember, direkt nach dem Wochenende. Darauf bereiten wir uns schon im September vor“, erzählt er.

Als Elektronikhändler weiß Stephan Thönnißen, CCO von der Chal-Tec GmbH, dass die Präsentation der Produkte zu Weihnachten eine wichtige Rolle spielt. „Wir machen sehr spezifische Fotos. In der Weihnachtssaison beispielsweise machen wir Mood-Shots mit Köchen, um unsere Küchenprodukte in Szene zu setzen“, erzählt er. Im eBay Shop Elektronik-Star verkauft die Chal-Tec GmbH eigens konzipierte und produzierte Produkte rund um Haushalts- und Unterhaltungselektronik sowie Produkte aus dem Sportbereich.

