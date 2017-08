München – Das passende Produkt fürs eigene Portfolio: Das bietet der verbesserte ETF-Bereich von Finanzen100 allen Anlegern an, die in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds) investieren und über eine passive Vermögensanlage für das Alter vorsorgen. Kern der neuen Seite ist die optimierte ETF-Suche: Mit wenigen Klicks lassen sich Aktien-ETFs ab sofort beispielsweise nach Land, Branche oder Anlagestrategie filtern. Übersichtsseiten bieten einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten ETF-Benchmarks sowie die zugehörigen Produkte. News und Wissenswertes rund um Investments in Indexfonds ergänzen das Angebot und werden kontinuierlich von der Redaktion ausgebaut und erweitert.

Vollkommener Durchblick beim Thema ETF

„Wenn selbst Investmentlegende Warren Buffett Anlegern zu ETFs rät, muss etwas an den passiv gemanagten Fonds dran sein“, sagt Michael Holzner, Portalleiter Finanzen100. „Jährlich vervielfachen sich die Zuflüsse in ETFs, welche meist auch einfach „Indexfonds“ genannt werden. Die Vorteile – gerade für Kleinanleger und Altersvorsorger – liegen auf der Hand: Niedrige Kosten, volle Transparenz, breite Streuung und die Möglichkeit, fast eins zu eins an den Gewinnen eines Börsensegments teilzuhaben.“ Egal, ob es sich um den breiten Markt oder einen speziellen Sektor handelt – für fast alles gibt es einen sogenannten „Exchange Traded Funds“. Diesen Anlagetrend will der neu gestaltete ETF-Bereich von Finanzen100 unterstützen. Anleger finden nun in kurzer Zeit das passende Produkt für ihr Portfolio und erhalten zusätzlich relevantes Know-how rund um die ETF-Anlage.

Erst im Juni hatte Finanzen100 mit Finanzen100 Premium einen werbefreien Online-Shop für Börsendienste gelauncht, um Lesern exklusive Produkte wie den Bernecker Börsenkompass und den COT-Report im Abo zur Verfügung zur stellen. „Mit den neuen Features im ETF-Bereich arbeiten wir auch weiter daran, unseren Usern eine umfassende und nutzwertige Plattform rund um die Finanzwelt anzubieten“, ergänzt Holzner.

