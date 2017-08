Deutschland war schon immer ein sehr ausgereifter Markt mit einer interessanten Mischung aus traditionellen Marken und Agenturen und einer steigenden Zahl von schnell wachsenden, einzigartigen Mobile Ad-Tech Startups. Die Kombination der beiden stellt den Werbemarkt vor die Herausforderung zwischen hochentwickeltem Werbeansatz und schnelllebiger, flexibler und Performance-getriebener Mentalität. Welche weiteren Herausforderungen und Trends zukünftig eine Rolle im Mobile Advertising Markt spielen werden, weiß Dora Lakatos, Senior Vice President Global Growth bei der Glispa Global Group (www.glispa.com):

Trend 1: Aus Big Data wird Smart Data

Zielgruppen-Segmentierung auf Basis von Smart Data wird an Bedeutung zunehmen und allen Beteiligten mehr Vorteile bringen. Publisher liefern so bessere Inhalte in ihren Adslots, Advertiser erreichen ihre Kunden zielgenauer, und die Kunden selbst genießen eine auf sie zugeschnittene User Experience. Wirklich aussagekräftige Daten ergeben sich jedoch nicht allein durch Masse. Im Gegensatz zu Big Data werden bei Smart Data, Daten intelligent bereichert, analysiert und mit weiteren Quellen wie Umwelt-, Orts-, Verhaltens- oder Sensoren-bezogenen Informationen kombiniert.

Trend 2: Programmatic erobert Mobile Native Advertising

Angesicht der Ad-Blindheit, werden Publisher mehr auf neuere Mobile Native-Anzeigenformate setzen, die Mehrwert bieten, sich am Konsumentenverhalten ausrichten und unaufdringlich sind. Und auch Vermarkter werden in Zukunft statt technischer Standards, die an das Format angepasst werden müssen, eher noch mehr Mobile Native-Formate nutzen. Die Herausforderung der Werbebranche besteht nun darin, eine schnelle technische Adaption der Standards voranzutreiben, um das Thema “Programmatic” zukünftig verstärkt in den Marketing-Mix mit einzubinden.

Trend 3: Messenger gewinnen das Rennen um Nutzer

Gerade wenn es darum geht, Millennials zu gewinnen, haben Messenger-basierte Plattformen besonders in Bezug auf User Engagement und Treue großes Potenzial bewiesen. Zukünftig werden Messenger und Chat Bots eine herausragende Rolle als mobiler Marketingkanal einnehmen und dabei Emails und sogar große soziale Netzwerke wie Facebook beim Rennen um die meiste Nutzeraktivität abhängen.

Trend 4: Evolution im Performance Marketing

Aufgrund des sofortigen Einblicks in die wichtigsten Metriken der beworbenen Apps, einschließlich ROI, User-Engagement oder App-Monetariserung hat Performance schon immer eine Schlüsselrolle im gesamten Mobile Marketing-Mix von Kunden gespielt. Aktuell steht die Branche vor der Herausforderung der notwendigen und positiven Weiterentwicklung in Richtung Transparenz, Kontrolle und effektive Skalierung. App-Publisher und Medienunternehmen müssen deshalb in Bezug auf Placement-Transparenz, Benutzerqualität, User-Engagement, Attribution und Data in Zukunft noch stärker an einem Strang ziehen, wenn es um beschleunigtes Wachstum und Markenidentität geht.

Trend 5: Mehr Frauen in der Ad-Tech-Branche

In den letzten zehn Jahren standen Frauen in der Ad-Tech-Branche vielen Herausforderungen in ihrer Karriere gegenüber, was sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren

