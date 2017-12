Das ganze Jahr über lockt die Metropole an der Donau mit ihren touristischen Reizen – jetzt in der Vorweihnachtszeit kann man dort ein echtes Winterwunder genießen. Bei kalten Temperaturen treffen sich die Slowaken und ihre Gäste auf den Weihnachtsmärkten am Hauptplatz und auf dem P.O. Hviezdoslav-Platz, die beide an mittelalterliche Traditionen anknüpfen. Man trinkt einen Glühwein und nascht in angenehmer vorweihnachtlicher Stimmung die eine oder andere Kleinigkeit. Auf der Speisekarte stehen lokale Spezialitäten wie Kartoffelfladen, Kartoffelpuffer, Schmalzbrot mit Zwiebel, „cigánska pečienka” (Semmel mit gegrilltem Nackensteak) und dazu Glühwein der lokalen Winzer, Honigwein oder Grog. Auf dem Weihnachtsmarkt werden viele handgemachte Kleinigkeiten wie Weihnachtsdeko, Waren aus Ton und Keramik sowie aus Holz geschnitzte Gegenstände oder gehäkelte Engelchen als nette Weihnachtsgeschenke verkauft. Nachmittags und abends gibt es auf der Bühne auf dem Hauptplatz auch ein musikalisches Programm.

An der Eisbahn auf dem P.O. Hviezdoslav-Platz erfreuen sich den ganzen Winter über Kinder, Jugendliche und Erwachsene. die sich so wieder in die Zeit zurückversetzen können, in der sie selber Kind waren. Ein Schlittschuhverleih gehört mit zum Angebot. Bei Schneefall bietet sich der nahegelegene Berg Koliba zu einem Rodel-, Ski- oder Langlauf-Ausflug zu unternehmen. Zur Vorweihnachtszeit gehören aber nicht nur Wintersport, Essen und Trinken oder Einkäufe, sondern auch eine innere Vorbereitung. Zu einem geistigen Rückzug laden die Adventkonzerte ein, die meistens in den Kirchen im Zentrum stattfinden. Das Informationszentrum von Bratislava gibt jedem Besucher die aktuellen Informationen über die einzigartigen musikalischen Veranstaltungen lokaler Chöre und Musikgruppen.

Foto: xenos-comm e.K.

Die Winterwunderzeit gipfelt in der slowakischen Metropole in der Silvester-Party. Die ganze Nacht lang lang feiert die ganze Stadt das neue Jahr. Die Straßen sind voller Menschen, auf den Bühnen wechseln sich Popstars und DJs ab. Der Höhepunkt der Silvesternacht ist ein großes Feuerwerk. Anschließend feiert man in den Pubs und Lokalen weiter. Für die fitten Besucher gibt es zu Silvester sogar einen Zehn-Kilometer-Lauf entlang der Donau. In der Faschingszeit locken Tanzgelegenheiten und Bälle, in den Stadtteilen organisiert man Karneval – und die Tradition der Schlachtfeste erlebt in den letzten Jahren eine echte Renaissance.

Wenn es draußen stürmt und schneit, lassen sich in Bratislava Kunst und Kultur besonders gut genießen, zum Beispiel in der Slowakischen Nationalgalerie, der Galerie der Stadt Bratislava im Palais Mirbach oder der größten Ausstellung im Palais Pálffy. Dieses ursprünglich spätgotische Palais aus dem 14. Jahrhundert wurde komplett renoviert und beherbergt heute eine einzigartige Kunstsammlung. Die slowakischen Kunstwerke aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert kann man … weiterlesen »

Das könnte Sie auch interessieren: