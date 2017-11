Winterzauber in Paris: Freiwillige Helfer, Lichterglanz und prunkvolle Schlösser

Die französische Hauptstadt hat auch im Winter Saison und lockt in der Vorweihnachtszeit mit Lichterglanz und weihnachtlich geschmückten Kaufhäusern, Schlössern und Museen in die Metropole und ihr Umland.

Um Besuchern ihren Aufenthalt in Paris und der Ile de France so angenehm wie möglich zu gestalten, werden junge, freiwillige „Tourismushelfer“ zwischen dem 23. Dezember 2017 und dem 7. Januar 2018 überall in der Stadt unterwegs sein und den Urlauber mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die jungen Leute sprechen verschiedene Sprachen und helfen Paris-Besuchern, sich an den zentralen Attraktionen besser zu orientieren und geben gern auch Insider-Tipps. Ihr Erkennungsmerkmal: lilafarbene Jacken.

Lichterglanz

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit erwartet Touristen in der Stadt der Lichter ein besonderer Weihnachtsglanz. Überall werden Geschäfte, Häuser, Gärten und Straßenzüge mit bunten Lämpchen in ein feierliches Gewand gekleidet.

Auch an den Prachtstraßen von Paris erstrahlen von November bis Januar die Schaufenster in weihnachtlichem Glanz. Vor allem die großen Kaufhäuser wie Galeries Lafayette und Le BH Marais haben ihre Vitrinen herausgeputzt und zeigen beispielsweise ein buntes Jahrmarktstreiben mit Riesenrad und Achterbahn oder Märchen von Christian Andersen. Für die Kleinen werden in der ganzen Stadt Karussells aufgestellt, die auch Erwachsene in alten Kindheitserinnerungen schwelgen lassen. Die Pavillons de Bercy entführen mit dem Jahrmarktsmuseum und dem Theater der Wunder die Besucher in eine Welt der Träume. Die Tradition der aus Deutschland stammenden Weihnachtsmärkte wird auch in der französischen Hauptstadt und der Region gelebt. An den Buden werden zwischen Ende November und Anfang Januar Köstlichkeiten und Geschenke für jeden Geschmack angeboten.

Ein besonderes Erlebnis erwartet Besucher in Enghien-les-Bains nördlich von Paris: Zwischen dem 8. Dezember 2017 und dem 7. Januar 2018 werden unter der Leitung des Künstlers Damien Fontaine imposante historische Bilder an die Fassaden des Rathauses, des Casinos und der Église Saint-Joseph projiziert.

Das Kaufhaus Lafayet Foto: pixabay.com

Schlendern und Schlemmen im Museum

Für Kunstliebhaber sind die Wintermonate die beste Zeit für ausgiebige Museumsbesuche. Vor den Kassen bilden sich keine langen Schlangen und die Ausstellungsräume bieten genug Platz, um sich ausgiebig den Kunstwerken zu widmen. Und der Countdown läuft: Zahlreiche Schauen wie beispielsweise „Monet, der Sammler“ oder „Rubens Prinzenporträts“ enden Mitte Januar und freuen sich noch auf zahlreiche Besucher. Neben den Kunstwerken stehen auch kulinarische Köstlichkeiten hoch im Kurs. Viele Museumsrestaurants wie das Angelina im Musée du Luxembourg, das Loulou im Musée des Arts décoratifs oder das Les Grands Verres im Palais de Tokyo laden zu Tisch.

Weihnachten im Schloss

Weihnachten im Schloss

