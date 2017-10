Die Landeshauptstadt Düsseldorf erhält von der Telekom in ihren Gewerbegebieten (Liste der Gewerbegebiete angehängt) mit fast 4000 Betrieben ab 2018 Internet mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s. Das Angebot auf Glasfaser reicht dabei vom asymmetrischen 100 MBit/s-Geschäftskundenanschluss bis hin zum symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss, alle Anschlüsse versprechen dabei höchste Qualität für die Geschäftskunden. Die Telekom wird dafür über 200 Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfaser-Netz anbinden. Unternehmen, die sich früh für einen Anschluss an das Glasfaser-Netz der Telekom in den Düsseldorfer Gewerbegebieten entscheiden, werden ohne zusätzliche Kosten angeschlossen. Die Telekom wird beim Gewerbegebiets-Ausbau in Düsseldorf unter anderem das moderne Trenching-Verfahren einsetzen. Es ist zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führt zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner.

„Die Verfügbarkeit von Glasfaser-Anschlüssen ist ein echter Standortfaktor – für Hightech-Unternehmen wie für Handwerksbetriebe. Breitband-Internet ist daher ein wichtiger Baustein der Infrastruktur und für die Zukunftsfähigkeit unserer Gewerbegebiete unerlässlich”, sagt Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf.

„Wir freuen uns unseren Geschäftskunden in Düsseldorf zukünftig Glasfaseranschlüsse in den Gewerbegebieten anbieten zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen. Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung,“ sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Die Telekom investiert Jahr für Jahr rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als 450.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz in Europa.

Vom 23. bis 26. Oktober finden jeweils um 17 Uhr Glasfaser-Infoveranstaltung für die Unternehmen der genannten Gewerbegebiete der Landeshauptstadt im Courtyard Hotel Düsseldorf Seestern, Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf, statt.

Quelle: Deutsche Telekom AG

Der Beitrag Glasfaser für alle Gewerbegebiete der Landeshauptstadt erschien zuerst auf TeDaMo.

… weiterlesen »

Das könnte Sie auch interessieren: