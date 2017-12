Sony Xperia XZ1 mit gratis Zubehör

Ab sofort gibt es beim Onlinekauf des Sony Xperia XZ1 oder XZ1 Compact auf o2.de und Blau.de eine Dockingstation, ein noise-cancelling Headset und einen Car Charger gratis dazu. Das Angebot des attraktiven Zubehör-Sets gilt nur solange der Vorrat reicht.

Quelle: 100zehn GmbH

Die beiden Sony Flaggschiff-Modelle überzeugen mit Dreifach-Sensor-Technologie für Bilder in Spitzenqualität. Der Bildsensor berechnet voraus, wo sich ein Motiv hinbewegt und behält es besser im Fokus. Dadurch entstehen gestochen scharfe Bilder. Zudem misst der Laser-Autofokus die Entfernung zum Objekt und stellt Bilder auch bei schlechtem Licht scharf. Mit Hilfe des Infrarotsensors erstrahlen Bilder in naturgetreuen Farben. Ein weiteres Highlight sind die Super-Slow-Motion-Videos. Dank der Motion Eye Technologie erfassen Nutzer jeden Moment. Das XZ1 nimmt Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde auf. Das sind pro Sekunde viermal so viele Bilder wie bei anderen Smartphones.

Sony Zubehör-Set: komfortables Aufladen und kristallklarer Sound

Quelle: 100zehn GmbH

Ob unterwegs oder daheim: Mit dem dreiteiligen Sony Zubehör-Set sind Kunden bestens ausgestattet. Die DK60 Dockingstation ermöglicht ein komfortables Aufladen der Sony Xperia XZ1 Modelle während alle Funktionalitäten weiterhin nutzbar sind. Dank dem Dual-USB-Autoladegerät ist auch unterwegs ein schnelles und effizientes Aufladen möglich.

Das noise-cancelling Headset MDR-NC750 von Sony blendet Umgebungsgeräusche aus und ermöglicht Nutzern einen kristallklaren Sound zum Musik hören und beim Telefonieren.

Das digitale Leben selbst gestalten mit O2 Free und Sony Smartphones

Mit O2 Free leben Kunden ihre mobile Freiheit voll aus und können zum Beispiel ihre Bilder und Super-Slow-Motion-Videos über ihr Sony Xperia direkt auf den sozialen Netzwerken posten. Denn mit den großzügigen 10 GB Highspeed-Datenvolumen des O2 Free M liegt es ganz in der Hand der Kunden, wie sie ihr digitales Leben gestalten.

Das Sony Xperia XZ1 gibt es bei O2 und Blau in schwarz und blau. In Kombination mit dem O2 Free M ist das XZ1 für einmalig einen Euro und monatliche Kosten von 51,49 Euro erhältlich1). Neben den 10 GB zum mobilen Surfen mit LTE bietet der O2 Free M eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Auch nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens surfen O2 Kunden mit bis zu 1 Mbit/s unendlich weiter2).

