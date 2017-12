Hilchenbach: Touristik-Information hält günstige Geschenkideen bereit

Hilchenbach – „Plötzlich ist Weihnachten“ und alle Jahre wieder beginnt die Suche nach einem passenden Geschenk für die Liebsten.

Sehr günstige Weihnachtsgeschenke können auch in der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach im Rathaus erworben werden.

Ganz aktuell unter dem Motto „Romantisches Hilchenbach“ erschienen und für 5 Euro erhältlich ist der beliebte Fotokalender 2018.

Ebenfalls für 5 Euro kann ein stilvolles, qualitativ hochwertiges Taschenmesser mit Hilchenbach-Logo erworben werden. Die MILA-Frühstücksbrettchen mit dem Motiv des Marktplatzes werden für 8,50 Euro verkauft. Naturfreunde mögen auch die Hilchenbach-Cap aus Baumwolle mit aufgesticktem Logo „Hilchenbach“. Der Preis für die Caps beträgt 5,50 Euro. Die Schlüsselanhänger, die zugleich auch Flaschenöffner sind, kosten 1 Euro und sind in den Farben silber, schwarz, rot, grün und blau erhältlich. Mit dem Rothaarsteig-Flachmann, formschön und edel, zum Preis von 12,95 Euro und dem passenden Schnapsgläschen mit Rothaarsteig-Logo für 1,95 Euro haben Kunden und Gäste weitere Geschenkmöglichkeiten. „Alkoholfreie Getränke genießen Sie am besten aus der Hilchenbach-Tasse mit dem unverkennbaren Rothaarsteig-Herz und dem Motiv der Ginsburg zum Preis von 5 Euro“, preist Susanne Träger eine weitere Geschenkidee zum kleinen Preis an. Drucksachen wie die Rothaarsteig-Wanderkarte für 11 Euro, den Rothaarsteig-Erlebniswanderführer für 16 Euro, die Wanderkarte Hilchenbach mit Begleitbroschüre für 6 Euro und die Radwanderkarte Siegerland-Wittgenstein für 7,95 Euro sind ebenfalls beliebte Weihnachtsgeschenke für in der Natur der näheren Umgebung aktive Menschen.

Nicht zuletzt kann in der Touristik-Information der beliebte Hilchenbacher Einkaufsgutschein erworben werden. Diese Geschenkidee kann der Kunde mit den Beträgen 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro ganz seinen Wünschen entsprechend im Wert zusammenstellen lassen. Die Einkaufsgutscheine können inzwischen bei rund 50 Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen in Hilchenbach eingelöst werden. So können die Beschenkten selbst entscheiden, in was sie den Gutschein investieren möchten, und freuen sich über ein in jedem Fall passendes Weihnachtsgeschenk!

Die Mitarbeiterinnen Kerstin Broh, Nina Ehrler und Susanne Träger freuen sich auf an Geschenken Interessierte und weisen auf die Öffnungszeiten hin: Montag bis Mittwoch: 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Donnerstag: 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag: 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Der direkte Weg zur Touristik-Information führt dabei durch den Seiteneingang, der sich rechts vor dem Haupteingang des Rathauses befindet.

