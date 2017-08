Ob weit im Voraus geplant oder noch ganz spontan den Last-Minute Flieger zum Traumziel erwischt, einige Tipps sollte man sich beim Reisen auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Das eigene Bauchgefühl ist dabei oftmals schon von großem Nutzen. Aber es gibt noch einige andere Tipps, auf die wir im Weiteren etwas näher eingehen werden. Das wichtigste bei einem Urlaub, und das vergessen viele oft auch mal, ist die Entspannung, die Erholung, das Gefühl am Ende des Urlaubes, dass man Energie getankt hat und fit zurück in den Alltag starten kann.

Und wer kennt das nicht, es gibt so viel zu erleben, dass man sich oft am Ende eines Urlaubes so fühlt, als bräuchte man noch einen Urlaub vom Urlaub. Daher unser Tipp Nr. 1: Mal so richtig die Seele baumeln lassen und das machen, was einem wirklich gut tut. Da das bei uns Menschen mit den Geschmäckern ja sehr unterschiedlich ausfallen kann, sollte da jeder auf sein Inneres hören und sich auch zu nichts überreden lassen. Als zweiten Punkt sollte man bedenken, dass auch der Reisepartner mit Obacht ausgewählt werden sollte. Wenn die Interessen von vornherein in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, sollte man sich am besten etwas absprechen und auch mal Dinge getrennt planen.

Man kann so gut und genau planen wie man möchte, am Ende geschieht dann eh oft alles anders, aber nicht unbedingt zum Schlechteren. Als dritten Punkt empfehlen wir für etwas Neues und Spontanes offen zu sein. Besonders in fremden Ländern gibt es so viel zu entdecken, was in keinem Reiseführer der Welt beschrieben steht. Manchmal sollte man sich in der Tat ein Herz fassen und Dingen einfach seinen Lauf lassen.

So viele Vorteile unsere hochentwickelte Technik auch mit sich bringt, wenn es darum geht abzuschalten, sollte dies auch für die mobilen Geräte ab und zu gelten. Sich von den Fängen des Alltages befreien und auch einmal ohne ständigen Zugang zum Internet und dem Rest der Welt auskommen.

Spontan sein! Einfach mal sehen es einen hinverschlägt, ohne ständig alles nach Strich und Faden zu planen. Auch bei der Essensfrage sollte man sich durchaus für einheimische Gerichte entscheiden und nicht ständig nach bekannten Fastfoodketten ausschau halten. Ein paar simple Tipps und dem Traumurlaub steht nichts mehr im Wege.

