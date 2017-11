Feuer machen im Museum Wasserschloss Werdringen

Hagen – Wie man Feuer ohne Streichholz und Feuerzeug macht, können alle Teilnehmer bei der Erlebnisführung am Sonntag, 5. November, um 15 Uhr im Museum Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle ausprobieren. Als besondere Aktion stellt das Museum verschiedene Techniken zum Feuermachen vor und zeigt, wie ein Feuerbohrer eingesetzt wird.

Vorher gibt es eine spannende Erlebnisführung, bei der das Leben in der Steinzeit im Mittelpunkt steht. Die Teilnehmer bekommen natürliche Nachbildungen von Mammut, Wollnashorn und Rentier zu sehen. An verschiedenen Arbeitsstationen legen sie selber Hand an und bearbeiten Holz mit einem Faustkeil und Leder mit einem Steinwerkzeug, mahlen Korn oder durchbohren mit einer steinzeitlichen “Bohrmaschine” ein Steinbeil. Besonders beeindruckend sind die Überreste steinzeitlicher Menschen, die in der Blätterhöhle in Hagen gefunden wurden. Die Inszenierungen geben den Besuchern ein anschauliches Bild vom Leben in der damaligen Zeit. Zudem bietet die Führung spannende Einblicke in die Jungsteinzeit, die Bronze- und Eisenzeit und das Römische Reich. Da das Museum und das dazugehörige Wasserschloss ihren Ursprung im Mittelalter haben, endet die Führung in dieser Epoche bei einer imposanten Ritterfigur.

Die Aktionsführung kostet für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 1,50 Euro zuzüglich des Eintritts. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02331/207-2740.

