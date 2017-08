Hagen – Am 21.06.2017 entwendete ein bislang unbekannter Mann am späten Nachmittag in einem Telefonladen in der Hagener Fußgängerzone eine Smartwatch im Wert von 450 Euro. Dabei ging der Verdächtige zielgerichtet an einen Verkaufstisch, auf dem unter anderem eine Samsung Gear S3 ausgestellt war. Diese war an einem Teil des Armandes alarmgesichert und als der vermeintliche Kunde wenige Minuten später das Geschäft verließ, hatte er die Smartwatch mitgehen lassen, lediglich das Stück Armband mit der Diebstahlssicherung lag noch auf dem Tisch. Beim Betreten und Verlassen des Geschäfts hatte die Überwachungskamera Fotos von dem Unbekannten gemacht. Inzwischen hat ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Hinweise zu der abgebildeten Person bitte an die 986 2066.

