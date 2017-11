Hagen – Am Montag, 13. November, startet an der VHS Hagen von 14 bis 17.15 Uhr in der Villa Post, Wehringhauser Straße 38, für insgesamt viermal der Einführungskurs 4730, in dem Interessierte ab 50 Jahren Photoshop Elements, den kleinen Bruder von Photoshop Adobe, von dem technisch viele Funktionen übernommen wurden, kennen lernen. Die Bildbearbeitungssoftware ist speziell auf den Heimanwenderbereich zugeschnitten. Die für Einsteiger schnell auffindbaren Werkzeugfunktionen und Effekte werden in dem Kurs praktisch umgesetzt. Vorausgesetzt werden Windowskenntnisse. Weitere Informationen beim Serviceteam der VHS unter Telefon 02331/2073622 oder online unter www.vhs-hagen.de

