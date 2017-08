Hagen – Am Montag, 14.08.2017, kam es zu einem Raub auf einen Supermarkt in Haspe. Um 21.57 Uhr, kurz vor Ladenschluss, hielten sich lediglich noch zwei Mitarbeiter (30, 24) des Supermarktes in der Enneper Straße im Kassenbereich auf. Zu diesem Zeitpunkt betrat eine maskierte Frau den Verkaufsraum und rief zu den Mitarbeitern: “Geld her”. Dabei hielt sie eine schwarze Schusswaffe in der Hand. Der 24-Jährige übergab der Räuberin mehrere Geldscheine aus einer Kassenschublade. Diese steckte sie in eine weiß-blaue “ALDI”-Tasche. Mit der Beute flüchtete die Frau in unbekannte Richtung. Die Räuberin war zirka 160 cm groß, von schlanker Statur und 20 bis 30 Jahre alt. Sie war komplett schwarz bekleidet. Ihr Gesicht verhüllte sie mit einem blau-weißen Tuch mit Augenschlitzen. Die Kripo erschien vor Ort den begann mit den Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Wer kann Hinweise zu der Frau geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet (02331 986 2066)?

