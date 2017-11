Meschede – Um eine Woche verschoben werden muss die Baustelle in der Kampstraße in Meschede: Weil dort ein Gebäude abgerissen wird, wird die Kampstraße im Bereich des Hauses Nr. 4 voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Montag, 13. November, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 24. November. Die Stadt Meschede bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Das könnte Sie auch interessieren: