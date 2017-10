Meschede – Weil die Straßendecke erneuert wird, muss die Pulverturmstraße in Meschede im Bereich von der B55 bis zum Pulverturm von Montag, 23. Oktober, bis Dienstag, 31. Oktober, voll gesperrt werden.

Während der Baumaßnahmen muss auch der Linienverkehr der StadtBuslinien C 1 (Meschede, Busbahnhof-Gartenstadt-Nordfriedhof-Busbahnhof) sowie die C 11 (Busbahnhof-Heidering) und die Linie 476 (Busbahnhof-Gartenstadt-Eversberg) eine Umleitung fahren und über die Lagerstraße und Waldstraße ausweichen. Die Haltestellen Pulverturmstraße und Gebkestraße können in dieser Zeit nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen Steiler Weg und Grabenweg zu nutzen.

Die Stadt Meschede bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

